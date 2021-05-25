Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Akif'le tanışın: 25 aydır cezaevinden dışarı çıkmadı /25 Mayıs 2021 12:10

Mehmet Akif'le tanışın: 25 aydır cezaevinden dışarı çıkmadı

7 aylıkken annesiyle hapse giren Mehmet Akif bebek, 2 Eylül’de 3. yaşını dolduracak. Babası da tutuklu olan Mehmet Akif, bu süre içinde dışarı hiç çıkmadı. Yürümeyi, koşmayı avluda öğrendi. Park, bahçe yüzü görmedi.

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2 Eylül 2018’de dünyaya gelen Mehmet Akif Oktay, 12 Nisan 2019’dan bu yana annesi Benazir Oktay ile birlikte Bursa Yenişehir Cezaevinde kalıyor. 7 aylıkken hapse giren Mehmet Akif 3 ay sonra 3. yaşına girecek ve üç yaşını da hapiste kutlayan birçok bebek gibi o da tarihe geçecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı en son resmi açıklamaya göre 8 Mart 2021 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde kalan kadın hükümlü ve tutuklulardan 317’sinin yanında 0-6 yaş grubu, toplam 345 çocuk bulunuyor.

‘SAYIM’ DİYEREK O DA SIRAYA GEÇİYOR

Sağlıklı beslenemeyen, dört duvardan başka bir yer görmeyen, toprağa  basamayan, oyun alanları bulunmayan çocukların psikolojisi bu durumdan olumsuz etkileniyor. 25 aydır dışarıya çıkmayan Mehmet Akif, dış dünyaya dair hiçbir şey bilmiyor. Yürümeyi, koşmayı avluda öğrendi. Doğum günlerini yine avluda kutladı.

17 kişilik koğuşta sürekli kadınlarla birlikte kaldığı için erkek memurları görünce korkuyor. Demir kapılar açıldıkça yataktan irkilerek uyanıyor. Görevli memurlar sayım için gelince o da “Sayım” diyerek sıraya geçiyor. Koronavirüs salgını başladığından bu yana Yenişehir Cezaevindeki kreş ve park kapatıldığı için bu imkanlardan da hiç faydalanamayan Mehmet Akif, iki yıldır küçücük koğuşta büyüyor.

BABASI DA TUTUKLU

Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan ve evlendikten sonra Bursa’ya yerleşen Türkçe öğretmeni Benazir Oktay (31), aile büyükleri çok yaşlı olduğu için oğlunu yanına almak zorunda kaldı. Kapatılan dershanelerde görev yapan Benazir Oktay, tanık ifadeleri, Bylock, Bank Asya’ya para yatırması ve toplantılara katılması gibi gerekçelerle Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR ONAYLANIRSA 2 YIL DAHA HAPİSTE KALACAK

Eşiyle birlikte aynı gün tutuklanan Mehmet Akif’in babası İshak Oktay da iki yıldır Bursa H Tipi Cezaevinde kalıyor. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İshak Oktay da tutuklandığından beri oğlunu hiç göremedi.

Oktay çiftinin dosyaları üç aydır Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde son aşamada, incelemede bekletiliyor. Eğer anne-babanın cezası onaylanırsa Mehmet Akif bebek yaklaşık 2 yıl daha hapiste büyüyecek.

Mehmet Akif’in 2. yaş günü. Bursa Yenişehir Cezaevi, 2020.

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