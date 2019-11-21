ABD ziyaretinin detayları

Sözcü Gazetesi yazarı Can Ataklı, Amerika gezisinden sonra Erdoğan'ın ABD ve Avrupa'ya güçlü bir biçimde 'bağıramadığı'nı iddia etti ve bunun ABD gezisinden sonra olduğunu belirtti.







"Trump, Beyaz Saray’da kendince söylemesi gerekenleri söyledi anlaşılan, ondan sonra yelkenler suya indi. Şimdi önümüzde aralık ayı başında Londra’da yapılacak olan NATO toplantısı var" yorumunu yapan Ataklı, "Sanki kozumuzu orada paylaşacakmışız gibi hava yayıyorlar. Erdoğan, NATO toplantısında bütün gerçekleri açıklayacakmış, NATO ülkelerine durum ayrıntılarıyla anlatılacakmış. Ne olacak o zaman? Elbette hiç. Aynı, Amerika gezisi sonrası olduğu gibi yandaş tetikçi medya 'NATO Zirvesi hiç de fena geçmedi. En azından Erdoğan bütün söylemek istediklerini NATO liderlerinin gözünün içine baka baka söyledi' diyecektir sadece" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın ABD gezisiyle ilgili, "Anladığım kadarıyla son Amerika gezisi çok kötü geçti. Muhtemelen Erdoğan ve ekibi bugüne kadar hiç görmedikleri kadar ağır bir muameleyle karşılaştılar" iddiasında bulunan Ataklı, "Tabii gerçeği de söyleyemiyorlar, o zaman karizma çok fena çizilecek. Şimdi zaman kazanma ve günü kurtarma telaşı hakim Ankara’ya. Yine eski numara sahneleniyor. Erdoğan ne diyor, 'Trump çok iyi aslında. Sorunlara çok makul yaklaşıyor" görüşünü dillendirdi.





Erdoğan'ın, Trump’ın yeniden kazanması halinde Türkiye’nin tüm sorunlarının çözüleceğine, Amerika ile tam bir dostluk kurulacağına umutla baktığını kaydeden Ataklı, yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"Bu nedenle saray Amerika’ya karşı iyice frene basmış durumda. Örneğin saray sözcüsü İbrahim Kalın yine S-400 konusuna değindi ve 'geri adım atılmasının mümkün olmadığını' söyledi. Zaten hep böyle söylüyorlar da ille şunu da ekliyorlar, 'Bunun ABD-Türkiye arasında sorun haline gelmesini önlemek için tekliflerimizi yapacağız. S-400 ve F-35 meselesi çözülemeyecek bir problem değildir.' Bıkmadan usanmadan ben de söyleyeceğim; 'Eğer S400’leri gerçekten aldıysak, kimse bize karışamazsa, Amerika ile ne çözümü arıyoruz? Çözüm ya S-400’den vazgeçmektir ya da Amerika’nın bunu kabullenmesidir. Amerika’nın böyle bir niyeti olmadığına göre, çözüm olarak elimizde tek şey var. Artık bu milleti kandırmayın lütfen."