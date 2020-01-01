Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 11 bin esrar içicisi affedildi /01 Ocak 2020 14:21

ABD'de 11 bin esrar içicisi affedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinde esrar kullanmaktan dolayı ceza alan 11 bini aşkın kişi affedildi.

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Illinois'te geçtiğimiz çarşamba günü kabul edilen yasa kapsamında 21 yaş üstü kişilerin belirli miktarda esrar kullanımı yasal hale gelmişti.

Euronews'te yer alan haberde yeni yasa değişikliği kapsamında harekete geçen valilik, 30 gramdan daha az miktarda esrar maddesiyle yakalanan ya da hüküm giyen 116 bini aşkın zanlının davasını yeniden gözden geçirdi. Illinois Valisi Jay Robert (J. B.) Pritzker, bu çerçevede ilk olarak 11.017 kişiyi affettiğini açıkladı.

Vali Pritzker Şikago'da bir kilisede yaptığı açıklamada özellikle azınlıkların oluşturduğu topluluklarda uyuşturucu kullanımı ve satışının önüne geçmek istediklerini belirterek, "Küçük suç işleyen bireyleri topluma kazandırmak istiyoruz. Bu sebeple işledikleri küçük suçları affettik. Bu tarz insanların daha kolay iş bulmasına yardımcı olmak, barınma sorunlarını çözmek ve eğitim için maddi desteklere daha rahat ulaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.
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