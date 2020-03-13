Piyasalarda tarihi kriz!

Corona virüsünün etkisiyle piyasalarda artan panik havası üstüne nakit ihtiyacı ile birleşince dünya borsaları çöktü. Tarihe yeni bir ‘Kara Perşembe' olarak geçen günde Dow Jones Endüstriyel endeksinin gün içi düşüşü yüzde 10'u görerek 1987 yılından bu yana en büyük düşüşüne imza attı.





DOLAR 6.3129 (%-0.04)

EURO 7.0733 (%0.05)

ALTIN 322.553 (%0.71)





Daha bir ay önce tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören S&P 500 endeksi ise geçen ayki seviyesinden yüzde 20 daha aşağıda. Amerikan Merkez Bankası (Fed) acil eylem planı açıklayarak piyasaya 1 trilyon dolar daha verme kararı aldı. Son bir ay içerisinde corona virüs endişeleriyle dünyadaki hisse senedi piyasalarının kaybı 14 trilyon dolar oldu.









JAPONYA 2008’DEN BERİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİ





Bugün Asya işlemlerinde Japon Nikkei Borsası yüzde 10 düşerek 2008 finansal krizinden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Commsec Sydney analisti James Tao, “Piyasalarda büyük bir panik havası var” diyor.













GÜVENLİ LİMAN ALTIN DA DÜŞÜYOR

Tao, “Kimse bununla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Ortada büyük bir belirsizlik var” ifadesini kullanıyor. Tüm zamanların güvenli limanı olarak bilinen altın da bu krizde güvenli değil! Altının onsu rekor seviyelerden dönerken bugün yüzde 4 düşüşle 1.563 dolardan işlem görüyor.





PETROL BİLDİĞİMİZ GİBİ





Nomura analisti Stuart Oakley, “İnsanlar ne zaman bir risk görse durumu eski haline getirmeye çalışır. Fiyatların toparlanmasına çalışılıyor” ifadesini kullandı. Brent petrolde son yılların en düşük seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma kararının ardından brent 1991 yılından bu yana en düşük seviyesi olan seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Brent petrol 32 dolardan işlem görmekte.









MİLANO BORSASI YÜZDE 16.5 KAYIPTA

Bitcoin yüzde 23 düşerken Avrupa piyasaları dün tarihi günlerinden birini geçirdi. Londra Borsası (FTSE) yüzde 10.9'luk kayıpla 1987 yılından bu yana en büyük düşüşünü gördü.

Avrupa genelinde piyasalar yüzde 11.5 çakıldı. Avrupa piyasalarının riskini ölçen Euro STOXX endeksi 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesinde. Union Invesment'tan Philipp Brugger, “Şu an için bir tirübülansta olduğumuzu kabul etmeliyiz” açıklamasında bulundu.





‘EKONOMİLERİN DAHA FAZLA YAVAŞLAMASINI BEKLİYORUZ’

Virüsün Avrupa'da en çok can aldığı İtalya'da Milano Borsası dün yüzde 16.5 değer kaybetti. İspanyol piyasalarında kayıplar yüzde 14'ü aştı. Mercer Advisors portföy yönetiminden Donald Calcagni, “Bankaların durumu oldukça zor virüsten dolayı kredi talepleri azaldı. Ekonomilerin daha fazla yavaşlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.





Borsa İstanbul dün yüzde 7.2’yi bulan kayıpla tarihinin en büyük satış dalgalarından birini yaşadı. Borsa İstanbul, güne yüzde 2.49 düşüşle 98.448 puandan başladı. Avrupa borsalarında kayıpların artması ve ABD borsalarının büyük düşüşle açılması BIST 100 endeksinde satış dalgasını büyüttü. BIST 100 endeksi yüzde 7.2 kayıpla günü 93.639 puandan tamamladı.