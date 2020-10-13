ABD'de bir ilk: İkinci kez Covid-19'a yakalanan genç hastalığı daha şiddetli geçirdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 25 yaşındaki erkek, ciğerleri bedenine gerekli olan oksijeni sağlayamaması sonrası hastaneye kaldırıldı.







İsmi açıklanmayan kişi, ikinci kez iyileşti.





Vak'a üzerine Lancet dergisinde yayımlanan çalışma, virüse karşı ne kadar bağışıklık geliştirebildiği noktasında soru işaretlerini ele alıyor.





Nevada'da yaşayan kişinin, ek bir sağlık problemi bulunmuyordu ve Covid'e karşı hassas olmasını gerektirebilecek bir bağışıklık sistemi sıkıntısı çekmiyordu.





İKİNCİ KEZ TESTİ POZİTİF ÇIKIT





25 Mart'ta ilk hastalığın semptomları, öksürme, bağ ağrısı, mide bulantısı ve ishal olarak kendini gösterdi.

18 Nisan'da ilk kez yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

27 Nisan'da ilk belirtiler tamamen ortadan kalktı.

9 ve 26 Mayıs'ta iki kez Koronavirüs negatif çıktı.

5 Haziran'da ikinci kez Koronavirüs tespit edildi. Oksijen sıkıntısı çekiyordu ve solunumu zayıflamıştı.

Bilim insanlarına göre Nevadalı hastada hastalığın tekrar etmesi durumu değil ikinci kez virüs kapma durumu yaşandı.





İlk ve ikinci teşhis sırasında yapılan testler, virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu.





Nevada Üniversitesi'nden Doktor Mark Pandori, "Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor." dedi.





BİR İHTİMAL: DAHA FAZLA DOZ VİRÜSE MARUZ KALMIŞ OLMAK





Pandori, "İkinci kez enfeksiyon kapma olasılığı, Covid 19 bağışıklığını anlama noktasında ciddi çıkarımlar yapmamızı sağlayacak." dedi.





Doktor Mark Pandori, hastalığı geçiren kişilerin de kurallara uyarak, sosyal mesafe, maske ve el yıkamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.





Nevada vak'ası, vücudun bağışıklık geliştirmesi nedeniyle ikinci kez hastalığın daha kolay atlatılacağı tezini de sorgulatıyor.







Bu vak'anın niçin ikinci kez hastalığı daha ciddi geçirdiği bilinmiyor. Daha fazla doz virüse maruz kalmış olmak, ihtimallerden biri olarak gösteriliyor.





BBC sağlık muhabiri James Gallagher vak'a ile ilgili yazdığı analizde, ikinci kez enfeksiyon kapmanın, 37 milyonu aşan vak'a arasında çok az rastlanan bir durum olduğuna dikkati çekiyor.





Hong Kong, Belçika ve Hollanda'daki ikinci enfeksiyon vak'alarında, hastalığın ikinci seyri daha şiddetli değildi.





Ekvador'da bir örnek, ABD ile benzerlik gösterse de o vak'ada da hastaneye yatmaya gerek olmamıştı.





James Gallagher, ülkelerin ikinci dalgaları yaşaması sebebiyle bağışıklık konusunda daha net bir resim ortaya çıkabileceğini vurgulayır.