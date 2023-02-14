Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de bir üniversitede silahlı saldırı /14 Şubat 2023 08:59

ABD'de bir üniversitede silahlı saldırı

Michigan State Üniversitesi'nde silahlı bir kişinin dün gece ateş açması sonucu en az 3 kişi öldü, beş kişi yaralandı. Polis, yalnız hareket ettiğine inandığı şüpheliyi yakalamak için East Lansing'deki ana kampüsü aradı.

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Üniversite polis şefi yardımcısı Chris Rozman, Berkley Hall ve MSU Union binası olmak üzere iki ayrı noktada ateş açıldığını bildirdi.

Polis yetkilileri 21 yaşındaki Jarid Haddock isimli saldırganın kaçtığını ve henüz yakalanamadığını açıkladı

Rozman'ın olaydan üç saat sonra televizyondan yaptığı açıklamaya göre yerel saatle akşam 20.00'de yaşanan olayda, polis müdahale ettiği sırada her iki noktada da saldırının kurbanlarına rastladı.

Rozman en az beş kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının yaralarının hayati tehlike arz ettiğini doğruladı. Daha sonra polis Twitter'dan yaptığı açıklamada yaralılara ilave olarak 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rozman, şüphelinin kısa boylu bir erkek olduğunu ve maske taktığını, son olarak MSU Union binasını yaya olarak terk ederken görüldüğünü kaydetti.
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