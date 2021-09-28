Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Covid-19 vakaları zirve yaptı /28 Eylül 2021 19:13

ABD'de Covid-19 vakaları zirve yaptı

ABD'de, yeni tip korona virüs (Kovid-19) pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 590 artışla 690 bin 641'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 43 milyon 124 bin 884'e çıktı.Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 590 artışla 690 bin 641'e ulaştı.

California, 4 milyon 698 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 29 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.Can kaybı sayısında California 68 bin 767 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 192, New York'ta 55 bin 204 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de korona virüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz korona virüs aşısı uygulandı.

Ülkede 213 milyon 657 binden fazla kişiye ilk doz, 183 milyon 888 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.
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