Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de durum kötüye gidiyor /05 Nisan 2020 15:12

ABD'de durum kötüye gidiyor

Trump önümüzdeki haftanın muhtemelen en zor hafta olacağını belirtti. ABD’de sekiz gün içerisinde koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı üçe katlandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan halkını ülkeyi "çok kötü" zamanların beklediği konusunda uyardı. Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada önümüzdeki haftanın muhtemelen en zor hafta olacağını kaydetti. ABD Başkanı, salgından en çok etkilenen kent olan New York'a bin kişilik askeri doktor ve sağlık personeli takviyesi yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada ülkede çok sayıda kişinin öleceğini belirtti. Trump öte yandan, ABD'nin sürekli olarak bu durağan durumda kalmasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Ülkemizi tahrip etmeyeceğiz" diyen Trump, "bir noktada bir takım zor kararların alınması gerektiğini" vurguladı.

ABD’deki son durum

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre cumartesi günü itibarıyla ABD’de toplam 311 bin 544 kişiye koronavirüs bulaşmış durumda, 8 bin 300’den fazla kişi ise koronavirüsün neden olduğu akciğer hastalığı COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Buna göre sekiz gün içerisinde ABD'de virüs bulaşan kişilerin sayısı üçe katlanmış oldu. Salgından en ağır şekilde etkilenen kent ise New York. 63 bin 300’den fazla kornavirüs vakasının görüldüğü kentte, yaklaşık 3 bin 600 kişi COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Twitter’da paylaşılan bir videoda doktorlara, hasta bakıcılara ve solunum terapistlerine seslenerek, "bu savaşta henüz yer almayan herkese sesleniyorum. Size ihtiyacımız var " dedi. De Blasio’nun verdiği bilgilere göre New York'un koronavirüsle mücadele için Nisan ve Mayıs aylarında 45 bin ek personele ihtiyacı var. ,

Trump’ın kriz yönetimine eleştiriler

ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs kriziyle mücadele konusunda izlediği tutum ağır eleştirilere de neden oluyor. Trump, salgının başlangıcında yeni tip koronavirüsün Demokratlar tarafından kendisine ve yönetimine zarar vermek için kullanılan bir "aldatmaca" olduğunu öne sürmüştü. Son dönemde bu duruşunu değiştiren Trump, cuma günü Amerikan halkına dışarı çıkmaları haline kendi yaptıkları maskeler veya bir şal yardımıyla ağız ve burunlarını kapamalarını tavsiye etmiş, kendisinin ise maske takmayacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de durum kötüye gidiyor Sonraki Haber >>

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

84 yaşındaki Veli Dede iyileşti

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

ABD’de kilometrelerce yardım kuyruğu

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Devrilen tanker patladı....

Devrilen tanker patladı....

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Beni atsan ne olur atmasan ne olur!

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?

Eline sapan dahi almamış insanlar niye tahliye edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:04:41