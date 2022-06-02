Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü /02 Haziran 2022 13:15

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

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ABD, yine silahlı saldırıyla sarsıldı. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastane hastanesinin kampüsüne giren bir saldırgan, etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tulsa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Ayrıca kendini vuran saldırganın yaşamını yitirdiği, kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.

"ANLAMSIZ BİR ŞİDDET VE NEFRET EYLEMİ"

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Tulsa'da olanlar anlamsız bir şiddet ve nefret eylemidir. Korkunç bir durumu kontrol altına almak için ellerinden gelenin en iyisini yapan Tulsa Polis Departmanı ve diğer müdahale ekiplerinin hızlı ve cesur eylemleri için minnettarım” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yetkilileri de ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Saldırının ardından boşaltılan hastanede incelemeler devam ediyor.

Öte yandan ABD'nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından bireysel silahlanmaya yönelik başlayan tartışmalar sürüyor.
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