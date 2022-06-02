Samanyolu Haber /Gündem / Dünya'nın en yaşlı köpeği kaç yaşında? /02 Haziran 2022 13:20

Dünya'nın en yaşlı köpeği kaç yaşında?

Dünya'nın en yaşlı köpeği Pebbles ile tanışın: Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Pebbles, bakın kaç yaşında...

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Toy Fox Terrier türü bir köpek olan Pebbles, 28 Mart 2000'de doğdu, yani şu anda 22 yaşında. Ve sahipleri, yeni unvanının Pebbles'ı etkilenmediğini söylüyor. Dünyanın yaşayan en yaşlı köpeği olan Pebbles, aynı zamanda özel bir müzik zevkine de sahip.

Pebbles'ın sahiplerinden biri olan Güney Carolina, Taylors'tan Julie Gregory, "Uyurken country müzik dinlemeyi çok seviyor" diyor ve ekliyor: "En sevdiği iki country şarkıcısı Conway Twitty ve Dwight Yokum."

Pebbles sadece 2 kilo ağırlığında. Julie Gregory, ailenin başlangıçta daha büyük bir köpeği evlat edinmeyi planladığını, ancak onun canlı kişiliği ile aileyi kendisine çektiğini söylüyor. Üç doğumdan 24 yavrusu oldu ancak bir başka Toy Fox Terrier olan “eşi” Rocky’yi 2017 yılında kaybetti. Veterinerinin kedi mamasının et bazlı protein açısından köpek mamasına göre daha zengin olduğunu söylemesi sebebiyle 2012'den beri kedi maması diyeti uyguluyor.

Pebbles, sertifikasını Mart ayında aldı ancak Guinness Rekorlar Kitabı konu hakkında tweet'ini sadece 2 gün önce yayınladı. Pebbles, bu unvanı country müzik ile ilgili başka bir köpekten, TobyKeith adında bir Chihuahua'dan aldı. TobyKeith 21 yaşındaydı ve Pebbles'ın insan ailesi onun daha yaşlı olduğunu fark etti.

Gregory, "Arkadaşlar ve ailemiz, 21 yaşındaki bir köpeğin rekoru almasıyla ilgili gördükleri bir hikaye hakkında mesaj atmaya ve aramaya başladı" dedi ve devam etti: "Tüm haberlerde TobyKeith'in hikayesini görünce başvurdum."

Sahipleri, Pebbles'ın çok sağlıklı olduğunu, ancak dünyanın en yaşlı köpeği olacağını asla hayal etmediklerini söylüyor. Gregory, "Gerçekten onur duyduk" diyor ve ekliyor: "Pebbles her şeyde bizimle oldu; inişler ve çıkışlar, iyi ve kötü zamanlar ve o her zaman hayatımızın ışığı oldu."
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