ABD'de iç savaş sesleri... Cumhuriyetçi eyaletler Biden'a karşı ayaklandı

ABD'de giderek büyüyen göçmen krizi, iç savaş korkusunu yeniden gündeme getirdi.



Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede göçmen krizi Meksika sınırındaki Teksas eyaleti ve Joe Biden yönetimini karşı karşıya getirdi.



ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas’ta Meksika sınırında göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar verdi. Karara rağmen Teksas Valisi Greg Abbott bölgeye daha fazla “diken ve jiletli çitler” koyacağını söyledi.



25 Cumhuriyetçi eyaletin valisi de Teksas’ın "anayasal meşru müdafaa hakkını" savunan bir bildiriye imza attı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Ulusal Muhafız Birliği'nin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.



AŞIRI SAĞCILAR DA HEREKETE GEÇTİ



Eski ABD Başkanı Donald Trump da, yasa dışı göçmenlerin ABD’ye girişini önlemek için Teksas'a muhafızlarını konuşlandırması gerektiğini belirtti.



Bu arada aşırı sağcı grupların sınıra konvoy göndermeye hazırlandığı bildirildi. Eski askerlerin organize ettiği konvoyun ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin peşine düşeceği kaydedildi.



Konvoyu örgütleyen emekli asker Pete Chambers, "Bu işi bitirecek yetkililerimiz yoksa durumu biz halledeceğiz" dedi.



Cumhuriyetçiler uzun süredir Biden yönetiminin göçmen politikalarından rahatsız olduklarını belirtirken bazı eyaletler daha önce Meksika sınırına ulusal birlikleri göndermişti.



Son zamanlarda Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenlerin sayısında büyük artış yaşanıyor.



