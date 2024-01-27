Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de iç savaş sesleri... Cumhuriyetçi eyaletler Biden'a karşı ayaklandı /27 Ocak 2024 11:14

ABD'de iç savaş sesleri... Cumhuriyetçi eyaletler Biden'a karşı ayaklandı

2021'deki kanlı Kongre baskınının iç savaş endişesini alevlendirdiği ABD'de kritik başkanlık seçimleri öncesi göçmen krizi nedeniyle tansiyon hızla yükseliyor. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletler Biden yönetimine karşı ayaklandı. Aşırı sağcı gruplar da "göçmen avı" için sınıra konvoy göndermeye hazırlanıyor.

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ABD'de giderek büyüyen göçmen krizi, iç savaş korkusunu yeniden gündeme getirdi.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede göçmen krizi Meksika sınırındaki Teksas eyaleti ve Joe Biden yönetimini karşı karşıya getirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas’ta Meksika sınırında göçmen geçişini engellemek amacıyla konulan dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar verdi. Karara rağmen Teksas Valisi Greg Abbott bölgeye daha fazla “diken ve jiletli çitler” koyacağını söyledi.

25 Cumhuriyetçi eyaletin valisi de Teksas’ın "anayasal meşru müdafaa hakkını" savunan bir bildiriye imza attı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Ulusal Muhafız Birliği'nin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

AŞIRI SAĞCILAR DA HEREKETE GEÇTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump da, yasa dışı göçmenlerin ABD’ye girişini önlemek için Teksas'a muhafızlarını konuşlandırması gerektiğini belirtti.

Bu arada aşırı sağcı grupların sınıra konvoy göndermeye hazırlandığı bildirildi. Eski askerlerin organize ettiği konvoyun ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin peşine düşeceği kaydedildi.

Konvoyu örgütleyen emekli asker Pete Chambers, "Bu işi bitirecek yetkililerimiz yoksa durumu biz halledeceğiz" dedi.

Cumhuriyetçiler uzun süredir Biden yönetiminin göçmen politikalarından rahatsız olduklarını belirtirken bazı eyaletler daha önce Meksika sınırına ulusal birlikleri göndermişti.

Son zamanlarda Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla girmeye çalışan göçmenlerin sayısında büyük artış yaşanıyor.

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