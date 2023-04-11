Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı /11 Nisan 2023 11:32

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

New Jersey eyaletinin Paterson kentinde Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, namaz kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı. Şerif Zorba isimli saldırganın Türk olduğu belirtildi.

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı. Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan Şerif Zorba (32) isimli saldırganın, cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması yansıdı. Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'YE KISA SÜRE ÖNCE GELMİŞ

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

POLİS ŞEFİ VE SAVCI DA TÜRK

Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan polis şefinin de Türk olduğu bölgede, olayı soruşturan kıdemli savcı yardımcısının da Türk asıllı Bülent Can olduğu öğrenildi.
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