Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de kar fırtınası: 89 kişi hayatını kaybetti /22 Ocak 2024 11:58

ABD'de kar fırtınası: 89 kişi hayatını kaybetti

ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi.

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Kar fırtınasının hakim olduğu ABD’de son bir haftada hava olayları kaynaklı ölümlerin sayısı 90’a yaklaştı.

Ölümlerin en az 25’i Tennessee’de, 16’sı ise Oregon’da gerçekleşti.

Oregon’da kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl var. Eyaletin Portland kentinde rüzgar nedeniyle düşen bir yüksek gerilim kablosunun isabet ettiği arabada üç kişi ölmüş, araçtaki bebekse hayatta kalmıştı.

AP'nin aktardığına göre Seattle kentinde de çoğu evsiz olduğu düşünülen beş kişi soğuk nedeniyle öldü.

Mississippi eyaletinde lise ve üniversitelerin tatil dönemi uzatıldı.

ABD’de hafta ortasından itibaren havanın ısınması ve yağmurun başlaması bekleniyor. Yetkililer bu nedenle ülkenin orta-batı ve kuzeydoğu kesimlerinde sel yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
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