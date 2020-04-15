Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 25 bine yükseldi /15 Nisan 2020 00:16

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 25 bine yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke konumuna gelen ABD'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybının 25 bine ulaştığı ifade edildi.

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ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler bir hafta içinde ikiye katlanarak 25 bine yükseldi.

T24'te yer alan habere göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü olan ABD’de, virüs kaynaklı ölü sayısı bir hafta içinde ikiye katlandı.

Reuters’ın aktardığı verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

Dünyanın en üçüncü en fazla nüfusa sahip ülkesi olan ABD’de, toplam Covid-19 vaka sayısı da 600 bin civarında bulunuyor.

Dünyada en fazla Covid-19 vakası tespit edilen ülkede, geçen hafta günlük olarak 1500 ila 2000 arasında ölümler meydana gelmişti.

Bugün ise, birkaç eyalet tarafından henüz bilgi verilmese de yaklaşık 1800 ölüm gerçekleşti.
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