ABD'de Nusret’e 40 milyon TL’lik dava

Tuzlama hareketiyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan ve ‘Salt Bae’ adıyla bilinen Nusret Gökçe, bir telif hakkı kriziyle ABD medyasının gündeminde.





Türkiye dışındaki ilk restoranını ABD’de açan Gökçe, Miami’deki mekanın tasarımı sırasında William Hicks ve Josphe Iurato isimli iki sanatçıyla anlaştı. Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketini yapmalarını istedi.









Miami’deki restoranda kullanılan duvar resimleri, daha sonra Gökçe’nin Doha, Dubai ve New York’taki şubelerinde de yer aldı. Sanatçılardan Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarda kullanmakla kalmayıp, restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlıklarda da kullandığını tespit etti.









Bu durumun kendilerinden izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini öne süren Hicks ve Josphe Iurato, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu. Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe’den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.





Mahkeme belgelerine göre, Hicks ve Iurato Nisan 2020’de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunsa da bir sonuç alamadı. Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.



