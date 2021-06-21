Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de sıcaklıklar rekor kırıyor, ülkenin yüzde 38'i kuraklık etkisi altında /21 Haziran 2021 13:37

ABD'de sıcaklıklar rekor kırıyor, ülkenin yüzde 38'i kuraklık etkisi altında

ABD'nin batısında sıcaklıkların rekor düzeylere yükselmesi kuraklık tehlikesini derinleştirdi. Ülkenin batısının yaklaşık yarısının kuraklıktan etkilendiği, acil önlemler alınmazsa su kıtlığının daha büyük bir sorun haline geleceği belirtiliyor.

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ABD Kuraklık İzleme (USDM) verilerine göre, ülkenin yüzde 38'lik bölümünde kuraklık görülüyor. Yaklaşık 300 milyon hektarlık ekili alanın kuraklık koşullarından etkilendiği duyuruldu.

Kuraklığın neden olduğu su kıtlığından doğrudan ya da dolaylı etkilenen kişi sayısı 94 milyonun üzerinde.

Sıcak hava dalgasıyla kuraklık koşullarının birleşmesi, nehirlerin ve su kaynaklarının daha çok kurumasına, barajlardaki doluluk düzeyinin düşmesine neden oldu. ABD'nin en büyük su rezervuarı Mead Gölü'nde şimdiye kadarki en düşük su düzeyi ölçüldü.


Son bir yıl içerisindeki yağışların azlığının yanı sıra, küresel iklim değişikliğinin de kuraklık üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.
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