Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı /15 Şubat 2024 11:14

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

Kansas City'de kutlama için şehir meydanında toplanan on binlerce kişinin dağıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 21'e yükseldi.

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City şehrinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların sayısı 21'e çıktı. Yetkililer, kutlama için şehir meydanında toplanan on binlerce kişinin dağıldığı sırada gerçekleştirilen, 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıda, daha önce 10 olarak açıklanan yaralı sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

 İtfaiye Şefi Ross Grundyson, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayda, 22 kişiye kurşun isabet ettiği, bunlardan 1'inin öldüğü, yaralanan 21 kişiden 8'inin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 7'sinin ciddi, 6'sının ise hafif şekilde yara aldığını belirtti. Sağlık görevlileri, olayda hastaneye kaldırılan 11 çocuktan 9'unda kurşun yarası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Polis Şefi Stacey Graves, basın toplantısında, ülke gündemine oturan saldırıyla ilintili olduğu düşünülen üç kişinin gözaltına alındığını söyledi. Graves, saldırının, 800'den fazla kolluk kuvvetinin görevli olduğu bir yerde yapıldığına dikkati çekerken, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, kaçan silahlı saldırganın 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği görüldü.

Konu hakkında bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden, "silahlı saldırıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını" belirtti.

Kansas City şehrinde, dün öğle saatlerinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti. İlk belirlemelere göre polis, saldırıda 1 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis, soruşturma başlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de Super Bowl kutlamalarında silahlı saldırı: 1... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:09