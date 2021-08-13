Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de tüketici güven endeksi 10 yılın dibinde /13 Ağustos 2021 20:03

ABD'de tüketici güven endeksi 10 yılın dibinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70,2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

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ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi ağustos ayında 70,2 puana gerileyerek 2011 Aralık ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Analistlerin 81,2 beklediği veri geçen ay da 81,2 açıklanmıştı.

Ağustos ayında 5 yıllık enflasyon tahmini yüzde 3; 12 aylık enflasyon tahmini yüzde 4,6 açıklandı.  Cari durum göstergesi 84,5 puandan 77,9 puana beklenti göstergesi ise 79 puandan 65,2 puana geriledi.

Verinin açıklanmasının ardından dolarda gerileme yaşanerken ons altın ise günün en yüksek seviyelerini gördü.Ekonomist Richard Curtin, tüketicilerin ağustos ayının ilk yarısında "çarpıcı" bir güven kaybı yaşadığını belirtti.

Curtin, tüketici güvenindeki kaybın gelir, yaş ve eğitim alt gruplarının hepsinde yaygın olduğunu ve tüm bölgelerde gözlendiğine işaret ederek, güven kaybının kişisel finanstan enflasyon ve işsizlik dahil olmak üzere beklentilere kadar ekonominin tüm yönlerini kapsadığını aktardı.
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