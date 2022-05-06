ABD'deki hepatit salgını araştırılıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebini araştırdıklarını açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebini araştırdıklarını açıkladı.





CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini" araştırdıklarını belirtti.





Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların yüzde 94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.





CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.





Merkez, 21 Nisan'da da doktorları Alabama'da 9 çocukta görülen sıra dışı hepatit vakaları kümesi konusunda uyarmıştı.



