ABD'den dikkat çeken İsrail açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti ve Gazze'deki son durumu değerlendirdi.



İsrail'in sivillerin korunmasıyla ilgili kabul edilebilir plan olmadan Refah'ı işgal etmesine karşı olduklarını hatırlatan Blinken, bu konuda İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.



"ELİMİZDE BİR TARİH YOK"



Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a kara operasyonu tarihini belirledikleri" yönündeki açıklamasına atıf yaparak, "Elimizde Refah operasyonu için bir tarih yok, en azından İsraillilerin bize ilettiği bir tarih yok." dedi.



İsrail'in bölgedeki sivilleri koruma yükümlülüğü olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirten Blinken, İsrailli heyet ile Refah görüşmeleri yapılmadan kente saldırı başlatılmasını beklemediklerini ifade etti.



Blinken, İsrail heyetinin gelecek hafta Washington'a gelebileceğini ve ilgili görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirtti.



İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım tırlarının sayısının artırılmasına izin verdiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren ABD'li Bakan, yardımların artarak devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.



İsrail ile Hamas arasında bir an önce ateşkes konusunda anlaşılmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların yoğun şekilde artmasını istediklerini kaydeden Blinken, bunun şu an kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.



KONGREYE "UKRAYNA'YA DESTEK" ÇAĞRISI



Hem Blinken hem de Cameron, ABD Temsilciler Meclisine seslenerek, burada askıda bekleyen Ukrayna'ya destek paketinin bir an önce geçmesi için çağrıda bulundu.



Blinken, Ukrayna'ya askeri desteğin sadece bu ülkeyle ilgili olmadığını, aksine dünya barışı ile ilgili olduğunu ve ABD Kongresinin bu yardımı engellememesi gerektiğini kaydetti.