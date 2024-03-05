ABD'den İsrail’e Gazze ve Refah uyarısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray’da İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüştü. Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre Harris Gazze’deki insani koşullara ilişkin derin endişelerini ifade etti.



Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin ana gündemi, Gazze’de Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısından sonra başlayan savaşa geçici olarak ara verilmesi çabalarıydı.



Taraflar arasında bölgeye insani yardımın iletilmesi ve geri kalan rehinelerin serbest kalması amacıyla altı haftalık ateşkes sağlanması planı masada.



Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ganz ile görüşmesinde ABD’nin İsrail’in kendisini savunma hakkına desteğini ve İsrail’in güvenliği konusunda taahhüdünü yineledi.



Açıklamada, “Başkan Yardımcısı Gazze’deki insani koşullara ve Gazze’nin kuzeyinde yardım konvoyuna ilişkin korkunç trajediyle ilgili derin endişesini ifade etti. İsrail’i ABD ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Gazze’ye insani yardım akışının arttırılması ve ihtiyaç sahiplerine güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanması için ilave önlemler almaya teşvik etti” ifadeleri yer aldı.



Hamas’a çağrı



Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Hamas’a da altı haftalık ateşkes öngören planın koşullarını kabul etmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.



Harris ve Ganz’ın Refah’taki durumu ve sivillere yönelik riskler göz önünde bulundurulduğunda burada yapılacak olası bir askeri operasyon değerlendirilmeden önce “uygulanabilir bir insani plan” ihtiyacını görüştükleri kaydedildi.



Harris: “Başkan Biden’la görüş ayrılığı yok”



İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun önde gelen siyasi rakiplerinden biri olarak görülen Benny Ganz ile görüşmesinden önce basın mensuplarına kısa açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden ile Gazze’de ateşkes konusunda bir görüş ayrılığı olmadığının altını çizdi.



Harris, “Başkan ve ben en başından bu yana aynı çizgide ve tutarlıyız. İsrail’in kendini savunma hakkı var. Şimdiye kadar çok fazla sayıda Filistinli masum sivil hayatını kaybetti. Daha fazla yardım ulaştırmalıyız. Rehineleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.



Görüşme devam ederken Beyaz Saray önünde protesto



Beyaz Saray’daki görüşme devam ederken dışarda ise küçük bir grup protesto için toplandı.



Bazı göstericiler "Gazze’de derhal ateşkes" sloganları atarken, bazıları da "Gazze'yi aç bırakmaya son" yazılı pankartlar taşıdı.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir gün önce Alabama’da yaptığı açıklamada Gazze’de geçici ateşkesin sağlanmasına ilişkin güçlü bir çağrıda bulunmuş; İsrail hükümetinin bölgeye yardım akışını arttırmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulamıştı.



Başkan Yardımcısı Harris, İsrail’in yardımın iletilmesine yönelik gereksiz kısıtlamalar getirmemesi ve insani yardım personelinin ve konvoylarının hedef alınmamasını sağlaması gerektiğini belirtmişti.



Olası anlaşma neleri kapsıyor?



Tarafların müzakere ettiği olası anlaşma kapsamında Hamas’ın elinde bulunan 100’den fazla rehineden 40’ının serbest kalması ve bunun karşılığında da İsrail’de cezaevlerinde bulunan yaklaşık 400 mahkumun serbest bırakılması üzerinde duruluyor.



İsrail basınında yer alan bazı ayrıntılara göre olası bir anlaşma, İsrail askerlerinin bazı bölgelerden çekilmesini ve çatışmalar yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler’in evlerine dönebilmesini de kapsıyor.



Anlaşmanın Hamas’ın savaşın kalıcı şekilde sonlandırılmasını sağlayacak bir planı kapsaması yönündeki talebini içerip içermediği ise belirsiz.



Gazze’ye havadan yardım dağıtımı sürecek



ABD haftasonu Gazze’ye havadan yardım dağıtılması sürecini başlatmış ve Cumartesi günü Gazze’nin güneybatısına 38 bin yemek dağıtılmıştı.



Beyaz Saray yetkilileri havadan yardım dağıtılması çalışmalarının devam edeceğini ve yardımın deniz yoluyla gönderilmesi üzerinde de çalışıldığını belirtiyor.