Kadınlar yerel seçimlerden ne bekliyor?

Kadınlar için vaatler arasında kreşlerin çoğaltılması, çocuk bakımına destek, çocuklu kadınlara ücretsiz ya da indirimli toplu ulaşım, sağlık taramaları, meslek ve hobi kursları, kadınlara özel otobüsler, kadın istihdamına destek gibi vaatler öne çıkıyor.



VOA Türkçe, kadınlara bu vaatleri ne kadar gerçekçi bulduklarını ve belediyelerden beklentilerini sordu.



“Çok güzel vaatlerde bulunuyorlar. Ama gerçekleştiren pek olmuyor”



Ev hanımı Yeşim Can, vaatleri güzel bulmakla birlikte hayata geçirilecekleri noktasında iyimser değil: “Verilen vaatler tutulursa çok güzel vaatlerde bulunuyorlar. Ama gerçekleştiren pek olmuyor.”



Can, belediyelerden beklentisini de şu sözlerle dile getirdi: “Belediye olarak ben yaşım gereği de yani evhanımlarına yönelik kursların açılmasını istiyorum. Kreş olayı da tabii başlı başına bir olay. Ücretler çok yüksek özellerde. Yani çalışan annelerin de gündeminde olan bir konu bu. Yani belediyelerin bilhassa böyle gündüz çalışan annelere yönelik kreşleri olursa çok güzel bir olay.”



Can’ın bir başka talebi de kadınlara yönelik kurslar, spor faaliyetleri ve eğitimler oldu.



Kadınların güven içinde yaşayabilecekleri bir şehir beklentisi



Üniversite öğrencisi Ayşenur Taşkıran, belediyelerden kadınların hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetler ve güven içinde yaşayabilecekleri bir şehir beklediğini vurguladı. Taşkıran, kadınların güvenlik anlamında kendilerini çok da iyi hissetmediklerini söyledi.



Belediyelerin kadınların maddi gücünü arttıracak projeleri hayata geçirmesini isteyen Taşkıran, bunun gerekçesini de “Maddiyat olmadan bir özgürlükten ya da mutluluktan bahsedemiyoruz günümüz dünyasında” sözleriyle açıkladı.



Taşkıran, belediyelerin çocuk bakımında da kadınların hayatını kolaylaştırması gerektiğini vurguladı, kadınların eğitimine destek talep etti.



“Herkes söylüyor. Ama yapılsın istiyoruz. Lafta kalmasın.”



Emekli Canan Vara ise belediyelerin pek bir şey yapmadığı görüşünde: “Şöyle bir bakınca ben çok bir şey göremiyorum ya. Sözde çalışıyorlar ama ne bileyim çok da çalışıyorlar gibi göremiyorum ben.”



Mahallesinde çocuklara yönelik bir park bulunmadığını belirten Vara, temizlik anlamında da belediyelerin üstlerine düşeni yapmadığını söyledi.



Vara, adayların dile getirdikleri vaatleri hayata geçireceği konusunda da çok iyimser değil: “Tabii ki verdikleri vaatleri yapsınlar. Yapsınlar ama, bir görelim yani. Görmek istiyorum yani. Herkes söylüyor. Ama yapılsın istiyoruz. Lafta kalmasın.”



Yaşlılara daha fazla hizmet talebi



İleri yaşı nedeniyle cam silemediğini, evi silip süpüremediğini söyleyen evhanımı Fatma Tekinarslan’ın belediyelerden en büyük talebi yaşlılara biraz daha hizmet götürülmesi.



Çocuklu kadınlar için kreşlerin yaygınlaştırılmasını isteyen Tekinarslan, “Benim torunum çalışıyor ama çocuğu orada burada rezil oluyor. Aldıkları kendilerine yetmiyor. Bir de bakıcıya para verince neye yarıyor” diye konuştu.



Belediyelerden kadınları şiddete karşı koruyacak önlemler almasını isteyen Tekinarslan’ın mevcut belediye hizmetlerine bakışı ise olumsuz: “Belediye demek bir devlet demek. Her yönden bir kolaylık, bir hizmet beklerdik. Ne bileyim bir hizmeti yok belediyelerin. Her şehrin belediyesi için söylüyorum bunu.”



“Kadın adayların daha fazla olması gerektiğine inanıyorum”



Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin de üyesi olan gazeteci Nilgün Kırsap ise mevcut kadın adayı sayısının yetersiz olduğunu söyledi.



“Kadın adayların daha fazlası olması gerektiğine inanıyorum” diyen Kırsap, “Yuvayı kuran kadındır, aile yapısına baktığımız zaman. Eğer ailede kadının adı varsa, sözü varsa, yeri varsa aynı şekilde yerel yönetimlerde de olması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.