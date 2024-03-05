DEM Parti'den ‘Dersim’ vaadi

Doğu ve Güneydoğu’da seçim çalışmalarını sürdüren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün Elazığ ve Tunceli’deydi. Sarıcan ve Karakoçan’daki halk buluşmalarının ardından Tunceli’ye geçen Bakırhan, Seyit Rıza Meydanı’ndaki halk buluşmasına katıldı. Bakırhan burada toplanan halka hitaben yaptığı konuşmada, Tunceli’nin eski adı olan Dersim’e vurgu yaptı.



Seçimi kazanmaları halinde 1 Nisan’da belediye tabelasını “Dersim” olarak değiştireceklerini söyleyen Bakırhan, “90 yıl önce Tunceli Kanunu’yla buraları kimliksizleştirmeye çalıştılar. Şimdi de Dersim ismini yok sayarak burayı kimliksizleştirmeye çalışıyorlar. Ama eminim ki Seyit Rıza’nın torunları Dersim demekte inat edecek, Dersim diyecek ve burası binlerce yıl Dersim olarak kalacaktır. Biz geldiğimizde belediye binasının üzerine Dersim yazmıştık ama arkadaşlarımızın yerine atanan gaspçı kayyım Dersim ismini silerek Tunceli ismini oraya bıraktı. Sizlere söz veriyoruz 1 Nisan’da o tabelayı arkadaşlarımız Dersim olarak değiştirecek” dedi.



Meclis’teki dil tartışmalarına değinen Bakırhan, Kürtler’in ötekileştirildiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kimseyi ötekileştirmedik” sözlerine dikkat çeken Bakırhan, şunları söyledi: “Parlamentoda iki kelime Zazaca, Kurmancî, Süryanice, Arapça, başka bir diller konuştuğumuz zaman sesimizi kısıyorlar. Özellikle Kürtçe konuşulduğu zaman ‘bilinmeyen dil’ diyorlar. Yahu, bundan büyük ötekileştirme mi var? Bin yıldır bu topraklarda konuşulan ve konuşulmaya devam edilecek bir dile, bilinmeyen dil diyenler daha nasıl ötekileştirecek, daha ne yapacaklar? “



Birçok belediyede çok dilli belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Bakırhan 1 Nisan itibariyle çok dilli, çok inançlı belediyeciliğe başlayacaklarını ifade etti.



“Maden ruhsatlarını iptal edeceğiz”



Bakırhan, hükümetin kendine yakın 150 şirkete maden arama izni verdiğini iddia ederek, bölgede açılan maden sahalarıyla İliç’teki gibi bir olaya davetiye çıkarıldığını savundu.



Belediyeyi kazanmaları halinde maden ruhsatlarını iptal edeceklerini dile getiren Bakırhan, “Munzur Dağı’nda 150’den fazla maden sahası açtılar. Emin olun; biz geldiğimiz zaman o ruhsatlar nasıl iptal edilecekse, nasıl yok sayılacaksa arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Resmen Dersim’de İliç’teki gibi bir katliama davetiye çıkarıyorlar. İliç’in mimarı İstanbul’dan büyükşehir belediye başkan adayı olmuş. Rantsal dönüşümün altına imza atan vatandaş, oradan aday olmuş” diye konuştu.



Bakırhan, Tunceli’de seçmen olup başka yerde bulunanları seçim günü kente gelmeye çağırdı. Bakırhan, imkânı olmayanların DEM Parti teşkilatlarına başvurması halinde yardımcı olacaklarını söyledi.



Dersim tabelası kayyum tarafından kaldırıldı



Tunceli Belediyesi’ne 2013 yılında dönemin Barış ve Demokrasi Partisi Tunceli İl Teşkilatı tarafından ‘Dersim Belediyesi’ yazan tabela asıldı. Tabela belediyeye kayyum atanmasının ardından 2017 yılında kaldırıldı.



2019 seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim adını yeniden gündeme getirdi. Belediye meclisi, oy çokluğuyla tabeladaki “Tunceli” isminin “Dersim” olarak değiştirilmesine karar verdi. Ancak karar Valilik tarafından mahkemeye taşındı.



Tunceli Valiliği, kararın "Hukuka ve yasal mevzuata aykırı” olduğu gerekçesiyle Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı. Talebini değerlendiren mahkemesi, yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.