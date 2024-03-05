Kayıp Malezya uçağı için yeni bir umut mu?

MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ne oldu?

Boeing 777 uçağı 8 Mart 2014 tarihinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giden uçak, çoğu Çin vatandaşı 239 kişiyi taşıyordu.

MH370 için yapılan önceki aramalar ne gösterdi?





Malezyalı yetkililer pazar günü yaptıkları açıklamada, 2018 yılında uçağı arayan bir ABD şirketinin Hint Okyanusunun güneyinde yeni bir arama yapılmasını önerdiğini duyurdu. Malezya Havayolları'na ait uçağının on yıl önce bu noktaya düştüğüne inanılıyor.Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, kayıp yolcuların yakınları tarafından düzenlenen anma etkinliğinde, Teksas merkezli deniz robotları firması Ocean Infinity'nin "bulamazsan ücret ödemezsin" teklifini görüşeceğini söyledi.Hükümet uzun süredir uçağın yeri konusunda yeni ipuçları olmadan başka bir arama çalışmasını desteklemeyeceğini söylüyordu.Bakan Loke, kanıtların inandırıcı olması halinde, aramaya devam etmek üzere yeni bir sözleşme imzalamak için Bakanlar Kurulu'ndan onay isteyeceğini söyledi.Malezyalı Bakan Loke, uçağın kayboluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak MH370'in yerini tespit etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.Loke'nin yanıtı Kuala Lumpur'un banliyölerinden birinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen anma töreninde bazı aile üyelerinin sevinç gözyaşları dökmesine yol açtı.Uydu verileri uçağın uçuş rotasından saparak Hint Okyanusu'nun güneyine yöneldiğini ve burada düştüğüne inanıldığını gösterdi.Bu trajedi havacılık güvenliğini arttırmaya yönelik adımları tetikledi.Kayboluştan kısa bir süre sonra, Doğu Afrika kıyılarında ve Hint Okyanusu adaları kıyılarında enkaz bulunmasına rağmen, çok uluslu aramalarda herhangi bir ipucu bulunamadı.Ocean Infinity, 2018 yılında yapılan özel bir aramada da hiçbir şey bulamadı. Voice MH370 yakın akraba grubunun bir üyesi olan V.P.R. Nathan, Ocean Infinity'nin ilk olarak geçen yıl bir arama planladığını ancak yeni bir filonun teslimatı nedeniyle ertelendiğini söyledi. Şimdi ise aramaya devam etme yolunda ilerlediklerini söyledi.Ocean Infinity CEO'su Oliver Punkett, New Straits Times'a yaptığı açıklamada şirketin 2018'den bu yana teknolojisini geliştirdiğini söyledi.İngilizce yayın yapan gazeteye verdiği demeçte Punkett, "Artık MH370'i aramaya geri dönebilecek bir konumda olduğumuzu hissediyoruz" dedi ve ekledi: "Arama alanını potansiyel olarak başarıya ulaşılabilecek bir alana daraltmak umuduyla verileri analiz etmeye devam etmek için bazıları Ocean Infinity dışında olmak üzere birçok uzmanla birlikte çalışıyoruz."