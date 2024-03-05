Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusundan Ramallah'a gece yarısı baskını /05 Mart 2024 09:10

İsrail ordusundan Ramallah'a gece yarısı baskını

İsrail güçlerinin Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin karargahı olan Ramallah'a onlarca askeri araçla girdiği bildirildi.

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İsrail güçlerinin işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinlilerin idari başkenti Ramallah'a  gece yarısı baskını düzenlediği ve son yıllardaki en büyük baskın sırasında mülteci kampında 16 yaşındaki bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistinli kaynaklar pazartesi günü Reuters'e yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin karargahı olan şehre onlarca askeri araçla girdiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Am'ari mülteci kampına baskın sırasında 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin kampa saldırısı sırasında çatışmaların çıktığını, askerlerin "gerçek mermi" kullanarak Ebu Şalbak'ın boynundan ve göğsünden yaraladığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile birlikte Batı Şeria'da da şiddet olaylar arttı. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerle yaşanan çatışmalarda en az 400 Filistinli öldürüldü.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Tulkarm kentine düzenlediği bir baskın sırasında ana yolu da yıktığını söyledi.
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