AB'den Apple'a 2 milyar dolarlık ceza

Dev şirketlere uyarı

AB'nin soruşturmasında Apple'ın yayın hizmetlerinin kullanıcılara uygulamaları dışında abonelik tekliflerinin ne kadar tuttuğunu söylemesini, alternatif abonelikler için ödeme yapmak üzere uygulamalarına bağlantılar eklemesini ve kullanıcılara farklı fiyatlandırma seçenekleri hakkında bilgi vermek için e-posta göndermesini yasakladığı belirtildi.

Avrupa Birliği, Apple'a kendi müzik akış hizmetini rakiplerine karşı haksız bir şekilde koruyup bloğun rekabet yasalarını ihlal ettiği için yaklaşık 2 milyar dolar para cezasına çarptırdı.Açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerin, "alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirmelerini engelleyen kısıtlamalar getirdiğinin" tespit edildiği belirtilerek, bunun AB kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.AB'nin rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager, "Bu yasadışıdır ve milyonlarca Avrupalı tüketiciyi etkilemiştir" dedi.Komisyon, Apple'ın neredeyse on yıl boyunca bu şekilde davrandığını, bunun da birçok kullanıcının "müzik akışı abonelikleri için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar" ödediği anlamına geldiğini kaydetti.Apple, karara itiraz edecekKarara itiraz edeceğini belirten Apple, yaptığı açıklamada "Komisyon'un tüketicinin zarar gördüğüne dair inandırıcı bir kanıt ortaya koyamamasına rağmen bu karara varıldı ve gelişen, rekabetçi ve hızla büyüyen bir pazarın gerçekleri göz ardı edildi" dedi.İsveçli yayın hizmeti Spotify, Apple ile ilgili şikayetini beş yıl önce AB makamlarına iletti ve ardından soruşturma başlatıldı.Spotify'ın karardan fayda sağlayacağını savunan Apple, Avrupa müzik yayın pazarının %56'sını elinde bulunduran ve App Store'u kullandığı için Apple'a ödeme yapmayan İsveçli yayın servisinin sekiz yıl boyunca komisyonla 65 kez görüştüğünü kaydetti.Apple açıklamasında "İronik bir şekilde, rekabet adına bugünkü karar, dijital müzik pazarının kaçak lideri olan başarılı bir Avrupa şirketinin hakim konumunu pekiştiriyor" ifadelerine yer verdi.Komisyon ayrıca Apple'ın mobil ödeme hizmeti hakkında da ayrı bir antitröst soruşturması açtı ve şirket bu soruşturmayı çözmek için uygulamasında düzenleme yaptı.AB, teknoloji devlerinin Apple soruşturmasının merkezinde yer alan türden davranışları engellemek üzere Dijital Piyasalar Yasası'nı bu perşembe günü yürürlüğe koyacak.