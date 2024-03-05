Ünlü F1 pilotuna müjde: 29 yıl önce çalınan Ferrari'si bulundu

Berger ve bir diğer F1 yıldızı Jean Alesi'nin özel araçları aynı gün çalınmıştı.



Avusturyalı pilot, kırmızı F512M Testarossa'sının, kaldığı otelinin önünde kaybolduğunu açıklamıştı.



Londra Büyükşehir Polisi, 2023 yılında ABD'li bir alıcı tarafından Birleşik Krallık'taki bir galeri aracılığıyla satın alınan bir araba üzerinde kontroller yapan Ferrari'den, aracın çalındığını ortaya koyan bir rapor aldıktan sonra ocak ayında soruşturma başlattığını söyledi.



Arabanın geçmişini araştıran polis, Berger'den aracın çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderildiğini ve 2023'ün sonlarında İngiltere'ye getirildiğini ortaya çıkardı.



Polis daha sonra aracın İngiltere'den başka bir ülkeye satışını önlemek için araca el koydu.



Soruşturmayı yürüten memur Mike Pilbeam "Çalınan Ferrari yaklaşık 350 bin sterlin değerinde. 28 yıldan fazla bir süredir kayıptı" ifadelerini kullandı.