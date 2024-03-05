Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Kilisesi'nden 1.27 milyar dolar destek sözü /05 Mart 2024 09:00

İngiltere Kilisesi'nden 1.27 milyar dolar destek sözü

İngiltere Kilisesi, kölelikle olan tarihi bağların telafi edilmesi çabalarını artırma sözü verdi. Kilise, uzmanların hazırladığı bir raporun ardından desteğin 1.27 milyar dolara çıkarılması sözü verdi.

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Kilisenin bu kararı, kendilerine danışmanlık yapan uzmanların, daha önce söz verilen 127 milyon dolar mali taahhüdün "gerçek adalet, onarım ve iyileşme için yetersiz" olduğu raporunun ardından alındı.

Ocak 2023'te, küresel Anglikanizm'in ana kilisesinin finansman organı, kölelikten etkilenen toplulukları dokuz yıl boyunca 127 milyon dolar yatırımla destekleme sözü vermişti.

Bu taahhüt, Kilise Komiserleri tarafından, başlangıçta Afrika köle ticaretine dahil olan bir 18. yüzyıl şirketine yapılan yatırımlarla finanse edildiğinin kabul edilmesinin ardından geldi.

Kiliseye girişim konusunda danışmanlık yapan uzmanlar, yeni hedefin on kat artırılarak 1.27 milyar dolar olmasını önerdi.

"Başkalarının bunu örnek almasını umuyoruz"

Kilise Komiserleri İcra Kurulu Başkanı ve Sekreteri Gareth Mostyn raporla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Umudumuz başkalarının da bize katılarak bizimle birlikte yatırım yapması. Fonun bir milyara ya da daha fazlasına ulaşacağını ve kalıcı olumlu bir miras yaratacağını umuyoruz." dedi.

Kilise ve din adamlarının faaliyetlerini desteklemek üzere 10 milyar sterlinden fazla bir yatırım fonunu yöneten Kilise Komiserleri, planlanan 100 milyon sterlini dokuz yerine beş yıl içinde harekete geçirme sözü de verdi.

Bu para 'dezavantajlı' siyah topluluklar, girişimciler, araştırmacılar, doktorlar, öğretmenler gibi grupların desteklenmesini amaçlayan projelere harcanacak.

Croydon Piskoposu Rosemarie Mallett, "İngiltere Kilisesi'nin bu ülkenin kurumlarının özüne derinden yerleşmiş olduğunun farkındayız. Bilinçli olarak üstlendiğimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Başkalarının bunu örnek almasını umuyoruz." diye konuştu.
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