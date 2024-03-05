Fransa Parlamentosundan 'kürtaj' kararı

Eleştiriler

Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkede kürtaj hakkına verilen büyük destek nedeniyle Macron'un bunu siyasi puan toplamak için kullandığını söyledi.

Fransa'da kürtaj hakkı





Fransa'da Kongre üyeleri, bir kadının kürtaj hakkını ülkenin anayasasına dahil eden yasa tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.Versailles Sarayı'nda toplanan parlamentonun ortak oturumunda tasarı 72'ye karşı 780 oyla kabul edildi.Oylama sonucunda Fransa, eski Yugoslavya'nın 1974 anayasasında yer almasından bu yana kürtaj hakkının anayasal olarak güvence altına alındığı ilk ülke oldu.Fransa'da 1975'ten bu yana yasal olan kürtaj, ülkenin siyasi temsilcilerinin büyük bir bölümünde geniş desteğe sahip.Tarihi oylama öncesinde Başbakan Gabriel Attal, Versailles'daki ortak oturumda 925 milletvekiline seslenerek Fransa'yı kadın hakları konusunda bir lider haline getirmeleri ve kadın haklarının savunulması konusunda dünya ülkelerine örnek olmaları çağrısında bulundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'teki paylaşımında, tasarıyı Fransa'nın "gururu ve evrensel bir mesaj" olarak nitelendirdi.Bunu tarihi bir adım olarak nitelendirmenin abartılı olduğunu belirten Le Pen, çünkü "Fransa'da hiç kimsenin kürtaj hakkını riske atmadığını" kaydetti.Katolik Aileler Birliği Başkanı Pascale Moriniere ise kararı kürtaj karşıtı kampanyacılar için bir yenilgi olarak nitelendirdi.Kürtaj hakkının anayasaya eklenmesine gerek olmadığını belirten Moriniere, "Bu aynı zamanda kadınlar için de bir yenilgi; ve tabii ki o günü göremeyecek olan tüm çocuklar için de" dedi.Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nın 34. Maddesinde değişiklik yapılmasını öngören tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste ve 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti.Senato, tasarının kabulüyle Macron yönetimi tarafından vaat edilen ve "bir kadının kürtaj yaptırma hakkını geri alınamaz" hale getirmeyi amaçlayan mevzuat için önemli bir engeli ortadan kaldırdı.Yasa tasarısı, "kadınların kürtaj yaptırma özgürlüğünün hangi koşullarda kullanılacağının yasayla belirleneceğini ve bu özgürlüğün güvence altına alındığını" ifade ediyordu.