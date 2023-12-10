ABD'den İsrail'e yıl sonuna kadar mühlet

ABD merkezli haber sitesi Politico, Washingon yönetiminin, İsrail'e Gazze'deki savaşı sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini yazdı. Politico'ya konuşan üç yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e Hamas'a karşı savaşını bitirmesi için yıl sonuna kadar süre verdiğini bildirdi.







Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e gerçekleştirdiği ziyaretinde bu süreyi vurguladığı ileri sürüldü. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde ise, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde 'saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.





'GENÇ AMERİKALILAR ARASINDA FİLİSTİN'E KARŞI SEMPATİ ARTTI'

Öte yandan, Filistin yanlısı protesto gösterisinin düzenlendiği ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerin arttığı bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi'nin (ACLED) verilerine göre, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşması ve ölü sayısının artması, ABD'de Filistin yanlısı gösterileri tetikledi.







ACLED verilerinde, ABD'deki gösterilerin çoğunun başlangıçta İsrail ile dayanışma amacıyla yapıldığı ancak İsrail'in saldırılarında sivil kayıplarının hızla artması nedeniyle İsrail'e tepkilerin de arttığı ve Filistin yanlısı gösterilerin ağırlık kazanmaya başladığını işaret edildi. Verilerde, İsrail'in saldırılarından bu yana yüzlerce protesto gösterisi düzenlendiği ve genç Amerikalılar arasında Filistinlilere karşı sempatinin de arttığı belirtildi. Öte yandan, ACLED'in araştırmasında, dünya çapındaki tüm İsrail yanlısı protestoların neredeyse yarısının da ABD'de gerçekleştiği kaydedildi.