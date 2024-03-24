Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama /24 Mart 2024 01:46

ABD'den Rusya'daki saldırıya ilişkin saatler sonra açıklama

ABD'den Rusya'daki terör saldırısına saatler sonra kınama mesajı geldi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dünyanın dört bir yanından peş peşe tepkiler geldi. Bu ülkelerden biri de ABD oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

'Terörün Her Türünü Kınıyoruz'

Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, şunları söyledi: 'Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz.'
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