Samanyolu Haber /Dünya / Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem /24 Mart 2024 01:58

Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem

Avustralya'nın kuzeyindeki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.
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