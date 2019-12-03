Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'den Türkiye'ye yeni gümrük vergisi tehdidi: %100 artırmayı düşünüyorlar /03 Aralık 2019 10:01

ABD'den Türkiye'ye yeni gümrük vergisi tehdidi: %100 artırmayı düşünüyorlar

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, dijital hizmet vergisi uygulayarak ABD şirketlerinin kârını azaltan ülkelere gümrük vergilerini artırabileceğini açıkladı.

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ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulamaya başlayan Fransa'nın 2.4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ihracatlarına, cezalandırma amacıyla yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamayı düşündüklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD, Fransa'nın bu vergisinin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğu ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon da yer alıyor.

Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulayan Türkiye, Avusturya ve İtalya'ya da benzer soruşturmalar açmayı değerlendirdiklerini söyledi.
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