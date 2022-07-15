Samanyolu Haber /Dünya / AB'de rekor enflasyon ve ekonomide yavaşlama bekleniyor /15 Temmuz 2022 17:05

AB'de rekor enflasyon ve ekonomide yavaşlama bekleniyor

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin önümüzdeki yılda da Avrupa ekonomisini zora sokacağını öngörüyor. Avrupa Birliği (AB) bölgesinde enflasyon oranının rekor kırması beklenirken ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlaması bekleniyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının üzerinden yaklaşık 5 ay geçerken savaşın Avrupa ekonomisine etkisi gün geçtikçe büyüyor. Özellikle artan petrol ve gıda fiyatlarının ardından dolar-euro paritesi 20 yılın ardından eşitlenirken birçok AB ülkesinin enerjide Rusya’ya bağımlı olması ve enerji arzındaki öngörülemezlik sebebiyle Avrupa Komisyonu, AB’nin büyüme tahminlerini düşürdü.  

Avrupa Komisyonu Ekonomiden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni perşembe günü Komisyonun ekonomiye dair tahminlerini açıkladı. Gentiloni, Euro bölgesindeki enflasyonun yüzde 7,6’lık “tarihi zirvelere” sıçramasının tahmin edildiğini söyledi. Komisyon, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin enflasyonu artırmanın yanı sıra büyümeyi de yavaşlatacağını duyurdu. Komisyon, mayıs ayında yüzde 2,7 olarak duyurduğu 2022 yılı için beklenen büyüme oranını hemen hemen sabit tutarak yüzde 2,6 olarak açıkladı. Fakat 2023 yılı için 2 ay önce yüzde 2,3 olarak açıklanan büyüme oranı perşembe günü yapılan toplantıda yüzde 1,4 olarak yenilendi. Komisyon, ekonomik büyümenin azalarak da olsa devam edeceğini, görünürde bir resesyon (ekonomik küçülme) ihtimalinin olmadığını duyurdu.  

Henüz fırtına kopmadı 
Gentiloni, tahminlerin savaşın seyrine ve özellikle de enerji arzına ilişkin risk ve endişelere bağlı olduğunu dile getirdi. Bu tahminlerin yüksek derecede belirsizliğe ve aşağı yönlü risklere tabi olduğunu duyurdu. Avrupa Komisyonu ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı, Avrupa ve ekonomimiz üzerinde uzun bir gölge oluşturmaya devam ediyor” derken, Komiseri Gentiloni bir fırtınanın olabileceğini fakat şu anda o noktada olmadıklarını söyledi. Gentiloni ve Dombrovskis, AB’ye dayanışma ve Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını azaltma çağrısında bulundular. 

Faiz artırımı bekleniyor 
Rusya’nın, Avrupa’ya Kuzey Akım 1 boru hattından geçen gaz sevkiyatını yıllık bakım ve onarımı bahane göstererek durdurmasının ardından euro ciddi anlamda değer kaybetmiş ve dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Rusya’nın gaz sevkiyatında Avrupa’yı zor duruma sokmaya devam etmesi durumunda uzmanlar Euronun değerinin düşmeye devam edeceğini öngörüyor. 1 Euronun değerinin 0.90 Amerikan dolarına kadar düşebileceği belirtiliyor. AB’li yetkililer, euronun ABD doları karşısında değer kaybetmesine rağmen sterlin ve yen gibi diğer önemli para birimlerine karşı güçlü performans gösterdiğini belirtiyor. Fakat BNP Paribas’ın tarihsel analizleri euronun artan petrol fiyatlarına karşı diğer para birimlerinden daha kırılgan olduğunu ve daha çok zarar gördüğünü gösteriyor.  

Euro’nun değer kaybetmesinin ve AB’de rekor enflasyon oranı beklentisinin ardından zor durumda kalan Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek hafta faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası, 2011 yılından bu yana faiz oranlarını hiç artırmamıştı.  

Almanya: Isınma faturaları en az 3 katına çıkacak 
Alman Ekonomi Bakanlığı ise Rusya’nın gaz sevkiyatındaki belirsizliklerin karamsar bir tabloya sebep olduğunu belirtti. Pazartesi günü yıllık bakım sebebiyle kapatılan Kuzey Akım 1 boru hattının 10 gün kapalı kalması bekleniyor. Fakat Rusya’nın boru hattını daha uzun süre kapalı tutma ihtimali Alman yetkilileri tedirgin ediyor. Alman yetkililer 2023 yılı için tüketicilerin ısınma faturalarının en az üç katına çıkmasına hazırlanmaları gerektiğini ifade ediyor.  

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