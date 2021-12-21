AB'de üçüncü dozu olmayanlar aşısız sayılacak

Avrupa Birliği'nde iki doz aşısını olduktan dokuz ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmamış olanların dijital aşı sertifikaları geçersiz sayılacak.







AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada yeni düzenlemenin üye ülkelerle istişare edildiği ve 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi. AB'ye üye ülkelerin teoride kararı veto hakkı bulunsa da veto kullanılması beklenmiyor.





DW'nin haberine göre AB Komisyonu sözcüsü, yeni düzenlemeyle AB içinde seyahatlerde ortak kurallar uygulanmasının güvenceye alınmasını hedeflediklerini kaydetti. Ancak düzenlemede hatırlatma dozunun ne kadar geçerli olacağıyla ilgili bilgi yer almıyor.





800 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR





AB dijital aşı sertifikası, muayenehane ya da aşı merkezlerinde doğrudan aşılama sonrasında oluşturulan bir kare kodundan oluşuyor. Akıllı telefonlara yüklenebilen uygulama, aşı statüsünün yanı sıra güncel test sonuçlarını ve son dönemde koronavirüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğini de içeriyor.







Komisyon sözcüsü, iki doz aşıdan en geç altı ay sonra üçüncü doz aşının tavsiye edildiğini, ancak üçüncü dozu yaptırmak için yeterli zaman kalması amacıyla geçerlilik süresini dokuz ay olarak belirlediklerini kaydetti.





AB Komisyonu verilerine göre AB dijital aşı sertifikaları AB içi ve dışında 60 ülke ve bölgede tanınıyor ve kullanılıyor. Şimdiye kadar toplam 800 milyonun üzerinde aşı sertifikası verildiği belirtiliyor.