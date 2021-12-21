Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ilk adaylar... /21 Aralık 2021 17:58

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte ilk adaylar...

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi 5,5 ay sürdü. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik direktörün sözleşmesini feshetti. Yeni teknik direktör çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli yönetimin listesinde 3 isim ön plana çıkıyor.

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Fenerbahçe’de ikinci Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktör için çalışmalara hız verdi.

NTV Spor'un haberine göre, listenin başında Kenan Koçak ve Slaven Bilic var. 

Bir diğer aday ise İsmail Kartal. Yönetim, uyum sorunu yaşamayacağı için Kartal'a da sıcak bakıyor.

Yönetim, A Milli Takım’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Kenan Koçak ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler Koçak için TFF’den de onay almak zorunda.

SLAVEN BILIC'TE SON DURUM NE?

Bir diğer aday ise Slaven Bilic. Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör ile sezon başında anlaşma sağlasa da kulübü Beijing Guoan Bilic’i bırakmamıştı.

Sarı-lacivertliler, en kısa zamanda takımın başına getirmeyi planladığı yeni hocasına ilk etapta kısa süreli bir kontrat teklif etmeyi düşünüyor.


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