Samanyolu Haber /Gündem / Enver Aysever’e paylaştığı karikatür nedeniyle 9 ay hapis cezası /21 Aralık 2021 17:51

Enver Aysever’e paylaştığı karikatür nedeniyle 9 ay hapis cezası

Gazeteci-Yazar Enver Aysever karikatür paylaşımı yaptığı gerekçesiyle açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

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Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen hapis cezalarına bir yenisi eklendi. Gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatür nedeniyle hakkında açılan mahkemeden karar çıktı. Aysever, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aysever hakkında sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün’ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
 
Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Görülen duruşma sonucu Aysever’in 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karikatür paylaşarak ‘halkı kin ve nefrete sevk etmek’ suçundan 9 ay hapis cezası aldım” ifadelerini kullandı. Aysever, karara tepki göstererek, “İfade özgürlüğü, hukuk, demokrasi adına içler acısı karar. Yorum sizin” yorumunu yaptı.
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