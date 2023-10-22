AB'den, Kosova ve Sırbistan’a ‘müzakerelere dönün’ çağrısı

Lajcak, Kosova’ya, Sırp çoğunluklu bölgelere daha fazla özerklik tanınması amacıyla Sırp belediyelerinden oluşan bir birlik kurulması yönünde çalışmaya başlama çağrısı yaptı.

Taraflar neden birbirlerini suçluyor?

Priştine yetkilileri Belgrad'ı Banjska'daki Sırp militanları silahlandırarak desteklemekle suçlarken, Sırp yetkililer ise bunu reddediyor.