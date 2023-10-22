AB'den, Kosova ve Sırbistan’a ‘müzakerelere dönün’ çağrısı

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmesinden sonrası basına açıklama yapan Lajcak, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanan gerginliğe atıfta bulundu.
Lajcak, “Banjska'daki saldırılar pek çok şeyi değiştirdi ve bunların doğru bir şekilde soruşturulması gerekiyor... Ancak aynı zamanda diyaloğun devam etmesi gerekiyor.” dedi.
Lajcak, Kosova’ya, Sırp çoğunluklu bölgelere daha fazla özerklik tanınması amacıyla Sırp belediyelerinden oluşan bir birlik kurulması yönünde çalışmaya başlama çağrısı yaptı.
Kurti ise bu özerkliğin Sırp çoğunluklu bölgenin ayrılmasına ve Sırbistan ile birleşmesine yol açabileceğini öne sürerek öneriyi reddetti.
Lajcak görüşmede, Belgrad'ın olayları soruşturması ve kendi topraklarındaki suç işleyenleri cezalandırmak için harekete geçmesini istedi.
Lajcak, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar'ın yanı sıra Fransa, Almanya ve İtalya'dan temsilcilerle birlikte bölgeyi ziyaret ediyor.
Kurti ile görüşmenin ardından heyet, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmek için Belgrat’a gitti.
Taraflar neden birbirlerini suçluyor?
Priştine yetkilileri Belgrad'ı Banjska'daki Sırp militanları silahlandırarak desteklemekle suçlarken, Sırp yetkililer ise bunu reddediyor.
Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddediyor ve burayı hâlâ kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.