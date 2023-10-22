Samanyolu Haber /Dünya / Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı /22 Ekim 2023 08:57

Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı

Slovenya’nın bu uygulaması, Hırvatistan ve Macaristan arasındaki 14 ortak sınır kapısında yığılmalara yol açtı.

SHABER3.COM

Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya başladı.

Slovenya’nın bu kararı, Hırvatistan ve Macaristan arasındaki 14’ü bulan ortak sınır kapısında yığılmalara yol açtı.

Slovenya polisinin sınır kapılarındaki denetimleri yüzünden geçişlerde yoğunluk yaşanırken, kontrol uygulama kararının bugünden itibaren 10 gün süreceği belirtildi.

Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

Karar 19 Ekim'de alındı

Slovenya hükümeti, 19 Ekim'de, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Schengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı almıştı.

İtalya hükümeti, 18 Ekim'de Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuştu.

Almanya hükümeti, 16 Ekim'de, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan sınırındaki kontrolleri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:15:08