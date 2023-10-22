Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı

Karar 19 Ekim'de alındı

Slovenya hükümeti, 19 Ekim'de, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Schengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı almıştı.

Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya başladı.Slovenya’nın bu kararı, Hırvatistan ve Macaristan arasındaki 14’ü bulan ortak sınır kapısında yığılmalara yol açtı.Slovenya polisinin sınır kapılarındaki denetimleri yüzünden geçişlerde yoğunluk yaşanırken, kontrol uygulama kararının bugünden itibaren 10 gün süreceği belirtildi.Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.İtalya hükümeti, 18 Ekim'de Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuştu.Almanya hükümeti, 16 Ekim'de, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiğini açıklamıştı.