Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna askerlerinin Dinyeper Nehri'ni geçtiği iddia edildi /22 Ekim 2023 08:53

Ukrayna askerlerinin Dinyeper Nehri'ni geçtiği iddia edildi

Ukrayna'nın Dinyeper Nehri'ni geçerek Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolündeki batı yakasına ilerlediği bildirilirken Rusya'ya göre Ukrayna'nın bu girişimi başarısız oldu.

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Ukrayna Ordusu'nun Dinyeper Nehri'nin Rus işgali altındaki doğu yakasına girdiği iddia edildi. Rusya ise bu girişimin engellendiğini savunuyor.

Herson Bölge Konseyi Başkan Yardımcısı Yuriy Sobolevsky cuma günü "savunma güçlerini rahatsız etmemek için" konuya ilişkin bilgi vermekten kaçınmıştı.

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya tarafından bombalanan yerleşim birimleri arasında, nehrin 3 km doğusundaki Pishchanivka köyünün de yer aldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) de Ukrayna birliklerinin nehrin 4 kilometre kadar doğusuna ilerlediğini öne sürdü.

Bu iddia, Ukrayna birliklerinin Dinyeper Nehri'ni geçmeyi başardığını ve hâlâ Rus kontrolündeki tarafta mevzilendiklerini söyleyen bazı Rus askeri blog yazarları tarafından da desteklendi.

Rusya girişimin başarısız olduğunu öne sürüyor

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Dinyeper nehrinin Rusya kontrolündeki kıyısına dayanma girişiminin engellendiği belirtildi.
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