Fransa 'Raikal' oldukları gerekçesi ile aralarında Türklerin de olduğu 89 kişiyi sınır dışı etti

2015’ten bu yana 922 kişi sınır dışı edildi





Fransa’da terör alarmı

Geçen haftaki olay ve Hamas’ın İsrail’e saldırısı ve bu ülkenin karşı misillemesinin ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, güvenlik alarmını hafta sonu ülkede “cihatçı atmosferin” arttığı gerekçesiyle üst seviyeye çıkarttı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aralarında Türklerin de olduğu 89 radikal dinciyi yılbaşından bu yana ülkelerine sınır dışı ettiklerini bildirdi.Darmanin, sınır dışı edilenlerin Tunus, Fas, Cezayir ve Türkiye’ye gönderildiğini aktardı.İçişleri Bakanı, oturma izni olmayan ve radikal dinci olduğu görüşünde oldukları 193 yabancının sınır dışı süreçlerini hızlandırmak istediklerini bildirdi.Oturma izni olan ancak kamu güvenliği için tehdit olarak görülen yabancıları yakın takibe aldıklarını kaydeden Darmanin, valilerden ayrıca “radikalleştiği” belirlenen 2 bin 852 kişi hakkında "yeni bir derinlemesine inceleme" yapılmasının istendiğini hatırlattı.Darmanin ayrıca, oturma izni olmayan 489 radikalleşmiş kişinin şu anda Fransız topraklarında bulunduğunu, bunların 300'ünün cezaevinde bulunmaları veya özgürlüklerinden mahrum olması nedeniyle sınır dışı edilemeyeceğini sözlerine ekledi.AFP İçişleri Bakanlığı’nın şüpheli radikal dinciler listesinde 4 bin 263’ü yabancı 2 bin 120 kişinin yer aldığını aktardı.Bu arada 2015 yılından bu yana sınır dışı edilen radikal dincilerin sayısını 922’ye ulaştığı bildirildi.Fransa geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Arras kentinde 20 yaşında ve radikal dinci olduğu belirlenen eski bir öğrencinin, Fransızca öğretmenini bıçaklayarak öldürmesiyle sarsıldı.Olayın ardından savcılık soruşturma başlatmış, 20 yaşında “radikal dinci” olduğu belirtilen saldırgan dahil 10 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının zanlısı gencin abisinin, cihatçı bir örgüt üyesi olmak suçundan cezaevinde olduğu belirlenmişti.Bu karar çerçevesinde ilave 7 bin asker, okul, dini ibadet yerleri ve kamu kuruluşlarında güvenliği sağlamada polis ve jandarmaya destek vermek için görevlendirildi.Hafta başı Fransa genelinde bütün eğitim kurumlarında geçen cuma günü öldürülen Dominique Bernard ve üç yıl önce yine ekim ayında başı kesilerek öldürülen Samuel Paty adlı öğretmenin anısına bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.