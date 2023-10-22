Samanyolu Haber /Dünya / Hollywood yıldızları ve Nobel sahiplerinden Gazze ve İsrail çağrısı /22 Ekim 2023 09:22

Hollywood yıldızları ve Nobel sahiplerinden Gazze ve İsrail çağrısı

Hollywood yıldızları ABD Başkanı Biden'ı İsrail-Hamas çatışmasında ateşkes baskıya yapmaya çağırırken Nobel ödülü sahipleri Gazze ve İsrail'de çocukların hayatına öncelik verilmesini istedi.

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Aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu onlarca ünlü isim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.

60'dan fazla ismin imzasıyla Biden'a hitaben kaleme alınan mektupta, "Sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz. Son bir buçuk haftada 5 binden fazla insan öldürüldü ve vicdan sahibi herkes bu sayının bir felaket olduğunu bilir." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınayan imzacılar, "Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle son 12 günde Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldı ve bu da her 15 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oldu." dedi.

ABD yönetimini ve tüm dünya liderlerini ateşkes çağrısında bulunmaya davet eden mektup, şu ifadelerle son buldu:

"Gelecek nesillere sessizliğimizin, seyirci kaldığımızın ve hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in UN News'e söylediği gibi, tarih bizi izliyor."

İmzacılar arasında Joaquin Phoenix, Jessica Chastain, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Andrew Garfield gibi Hollywood yıldızlarının yanı sıra Dua Lipa ve Kehlani gibi müzik dünyasından isimler de yer alıyor.

Nobel ödülü sahipleri: 'O çocuklar bizim çocuklarımız'

Çeşitli yıllarda çeşitli alanlarda Nobel ödülü kazanan 29 isim de yayımladıkları ortak bir bildiride, İsrail-Hamas savaşından etkilenen çocukların güvenliğine öncelik verilmesi çağrısı yaptı.



"Filistinli çocuklar, bizim çocuklarımız. İsrailli çocuklar, bizim çocuklarımız. Eğer yaptığımız şey buysa kendimizi medenileşmiş sayamayız." ifadelerine yer verilen bildiride, "Herkesi savaşa çocukların neden olmadığını ve bu durumda hiçbir sorumluluk taşımadıklarını hatırlamaya çağırıyoruz." denildi.

Bildiride, "Gazze Şeridi'nde yaşayan bir milyon çocuğun ve İsrail'de yaşayan 3 milyon çocuğun hayatı korunmalı ve buna öncelik verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
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