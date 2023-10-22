Gazze için insani ateşkes çağrısı

Sisi: İnsanlığımız sınanıyor

Ev sahibi olarak konferansın açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi de bu toplantının amacının "yaşanan insani trajediyi sonlandırmak ve barış sürecini yeniden başlatmak için bir yol haritası belirlenmesi" olması gerektiğini belirtti.

Almanya'dan İsrail'le dayanışma mesajı





Gazze'ye ilk yardım konvoyu girdi

Konferansın düzenlendiği Mısır'daki Refah Sınır Kapısı bugün Gazze'ye insani yardım götüren tırlara açıldı.