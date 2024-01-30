Samanyolu Haber /Dünya / AB'den UNRWA’ya: İsrail'in iddialarını araştırmak için bize izin verin /30 Ocak 2024 08:46

AB'den UNRWA’ya: İsrail'in iddialarını araştırmak için bize izin verin

UNRWA'dan, özellikle personelinin terörist faaliyetlere katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanmasını isteyen AB Komisyonu, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması istendi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA), bazı personelin 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karıştığı yönündeki İsrail’in suçlamayla ilgili AB tarafından görevlendirilecek bağımsız uzmanlar tarafından mali denetim gerçekleştirilmesi konusunda yetki vermesi talebinde bulundu.

AB Komisyonu açıklamasında, “UNRWA'nın, AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından kuruluşun mali denetimini yapmasını kabul etmesini bekliyoruz.” denildi.

Açıklamada, AB’nin UNRWA’ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceği vurgulandı.

"AB, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayan en büyük bağışçılardan biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik insani yardımın ortak kuruluşlar aracılığıyla hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Mevcut durumda, şubat ayı sonuna kadar UNRWA'ya herhangi bir ek finansman öngörülmüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB Komisyonu’nun, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında karar alacağı aktarıldı.

UNRWA'dan, özellikle personelinin terörist faaliyetlere katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanmasını isteyen AB Komisyonu, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması istendi.

BM soruşturma başlatmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
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