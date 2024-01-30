O ülke tek kullanımlık e-sigaraların satışını yasaklıyor

Gençler arasında e-sigara kullanımı arttı

Ülkede 18 yaşın altındaki çocuklara elektronik sigara veya tütün satmak yasa dışı olmasına karşın, gençlerin elektronik sigara kullanımı son üç yılda üç kat arttı.

Hükümet yeni plan kapsamında ayrıca, gençlerin sigara satın almasını kademeli olarak yasaklayan bir öneride de bulunuyor.Başbakan Rishi Sunak planlarıyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, "Çocuklar elektronik sigara içmemeli, bağımlı olmalarını istemiyoruz. Elektronik sigaranın uzun vadede sağlık üzerindeki etkilerini hala tam olarak anlamış değiliz. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için güçlü adımlar atmamız doğru olacaktır." dedi.Hükümetin yeni planı "özellikle çocuklara pazarlanan" aromaları kısıtlamak ve üreticilerin daha sade ambalajlar kullanmasını ve dükkanların ürünleri çocukların göremeyeceği yerlere taşımasını sağlamak için önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi beklenen yeni yetkileri kapsıyor.Çocuklara yasadışı olarak elektronik sigara satan dükkanlar için de yeni para cezaları getirilecek. Yeni yasanın Birleşik Krallık çapında uygulamaya girmesi bekleniyor.Hükümet tarafından sunulan rakamlara göre 11 ila 15 yaşındaki çocukların yüzde 9'u elektronik sigara kullanıyor.Yetkililer bu artışta sakız ve şekerleme gibi tatlarda satılan ucuz ve renkli tek kullanımlık elektronik sigaraların "temel itici güç" olduğunu belirtiyor.Kısaca e-sigara olarak adlandırılan elektronik sigaraların içerdiği nikotin yüksek derecede bağımlılık yapabiliyor. E-sigaraları bıraktıktan sonra bazen anksiyete, konsantrasyon sorununa ve baş ağrısına neden olduğu belirtiliyor.