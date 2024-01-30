49 euro'luk Deutschlandticket 2024'te de devam edecek mi?

Deutschlandticket nedir?

'D-bilet' olarak da bilinen düşük maliyetli geçiş kartı şu anda aylık 49 euro ya da günlük yaklaşık 1.60 euro. Almanya genelindeki tüm şehir otobüsleri, metrolar ve tramvayların yanı sıra trenler de dahil olmak üzere kısa ve orta mesafeli ulaşım araçlarında geçerli.

Yetkililer Deutschlandticket'te başka hangi değişiklikleri düşünüyor?

Federal trafik ışıkları koalisyonu şu anda, bilet sahiplerinin belirli zamanlarda yanlarında bir yetişkin ve altı ila 14 yaşları arasında en fazla üç çocuk getirmelerine izin verecek bir "aile dostu kural" üzerinde çalışıyor.

Almanya'da geçen yıl piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören 49 euroluk aylık toplu taşıma biletinden 2024'te de faydalanılmasına karar verildi.Geçen sene piyasaya sürülmesinden sonraki ilk ayda üç milyondan fazla satan 'Deutschlandticket', tüm yerel ve bölgesel toplu taşıma araçlarında sınırsız seyahat imkanı sunuyor.Bilet, yetkililer tarafından "Almanya tarihindeki en büyük toplu taşıma reformu" olarak tanımlanıyor.Ülkedeki enflasyona rağmen fiyat artışına gidilmeyen biletin finansmanında 2023'te harcanmamış fonlardan faydalanılacağı belirtildi.Fiyat artışı tartışmasıGeçtiğimiz yıl ulaşım sektörünün yöneticileri düşük fiyatın sürdürülemez olduğu uyarısında bulunmuştu.Münih Ulaşım İdaresi Direktörü Ingo Wortmann, yerel ve bölgesel şirketlerin yüksek enflasyon nedeniyle zor durumda olduğunu ve bilet gelirlerinin düşük kaldığını söyledi.Almanya'da yayımlanan günlük gazete Abendzeitung'a konuşan Wortmann, "Şimdiye kadar siyaset, ulaştırma şirketinin önceki geliriyle arasındaki farkı absorbe etti." dedi.Ancak fiyat artışına ilişkin öneriler şiddetli bir siyasi muhalefetle karşılaştı. Münih Belediyesi'nde trafik uzmanı Nikolaus Gradl, zam fikrini "saçma" olarak nitelendirmiş, Abendzeitung'a verdiği demeçte "Bizim için fiyat artışı bir seçenek değil" demişti.Şimdilik, federal ve eyalet hükümetleri açığı finanse etmeye devam ederek enflasyon ve malzeme maliyetlerinin toplu taşıma şirketleri üzerindeki etkisini hafifletmeye çalışıyor.Ancak bu biletler uzun mesafeli trenlerde kullanılamıyor.Aylık geçiş kartı, 2022 yazında denenen aylık 9 euroluk biletindevamı niteliğinde.Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yükselen enflasyonla mücadele etmek için uygulamaya konulan 9 euroluk "ultra ucuz" bilet son derece popüler olmuş, haziran, temmuz ve ağustos aylarında seyahat için 52 milyondan fazla bilet satılmıştı.Alman taşımacılık şirketleri birliği VDV, bu üç ay boyunca yaklaşık 1,8 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağladığını iddia ediyor.9 euroluk fiyat etiketi uzun vadede sürdürülemez olarak nitelendi, ancak 49 euroluk bilet de aynı derecede popüler oldu, hatta ilk piyasaya sürüldüğünde Alman demiryolları Deutsche Bahn'ın web sitesinin çökmesine yol açtı.Lansmanından sonraki ilk ay içinde bu bileti satın alan 3 milyon kişiden en az 750 bininin daha önce hiç toplu taşıma aboneliği almamış olduğunun anlaşılması da uygulamanın toplu taşımayı nasıl cazip hale getirdiğinin bir işareti oldu.Nakliye şirketleri tarafından kabul edilmesi halinde, bu kural hafta sonları, tatiller ve hafta içi akşam 8'den sonra geçerli olacak.