Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li 100 diplomattan, Biden'ın İsrail politikasını eleştiren bildiri /14 Kasım 2023 13:30

ABD'li 100 diplomattan, Biden'ın İsrail politikasını eleştiren bildiri

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

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ABD'den yayın yapan Axios haber sitesine göre, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'da çalışan 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtildi.

Bildiride, Biden'ın 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarına dair yanlış bilgiler paylaştığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığının politika dairesine sunulan bildiride, ABD'ye, İsrail ve Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunulurken, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin haklarında herhangi bir suçlama olmadan tutulduğuna dikkat çekildi.

Bildiride, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edildi.

"Başkan'a tavsiyelerini sunacak"
Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, söz konusu bildiriye dair basına yaptığı açıklamada, "Bakan, farklı bürolardaki her kademeden çok sayıda kişiyle bir araya gelerek hem İsrail'in Hamas'la çatışması hem de diğer konularla ilgili politikalara dair düşüncelerini dinledi." dedi.

Miller, Bakan Antony Blinken'ın, farklı görüşteki kişileri düşüncelerini dile getirmeye teşvik ettiğini belirterek, "Tavsiyeleri dikkate alacak ve en sonunda en iyi karar olduğunu düşündüğü şeyi yapacak ve ne yapmamız gerektiği konusunda Başkan'a tavsiyelerini sunacak." ifadesini kullandı.
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