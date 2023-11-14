Google'ın verdiği süre doluyor: Gmail hesabınız silinecek

Siber saldırılar, e-posta hesaplarının hacklenmesi, şifrelerin ele geçirilmesi internette başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şeyler. Teknoloji firmaları da sık sık güvenlik konusunda eleştirilseler de yeni önlemler alarak kullanıcılarını sanal tehlikelere karşı korumaya çalışıyorlar.





Son olarak Google, güvenlik için birçok Gmail hesabını silmeye başlayacağını duyurdu.

Google, 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek bir siber güvenlik girişimi olarak etkin olmayan Gmail hesaplarını silmeyi planlıyor.







İKİ YIL BOYUNCA AKTİF DEĞİLSE…

Teknoloji devinin bu hamlesiyle beraber, kullanıcıların Drive, Dokümanlar ve Fotoğraflar gibi Google Workspace uygulamaları da dahil olmak üzere, iki yıl boyunca hiç kullanılmamış olan tüm hesaplar silinebilir.

Google’ın bu güvenlik önlemini almasındaki en büyük neden ise eski hesapların saldırılara açık olabileceği ihtimali. Çünkü unutulmuş veya kullanılmayan hesaplar genellikle ele geçirilmiş, iki faktörlü kimlik doğrulaması kurulmamış eski veya yeniden kullanılmış şifrelere dayanıyor ve kullanıcı tarafından daha az güvenlik kontrolüne sahip.







Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ruth Kricheli, mayıs ayında yazdığı bir blog yazısında şirketin kullanıcıları spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korumak için teknoloji ve araçlara yatırım yaptığını belirtmişti.





OKUL VE İŞ HESAPLARI ETKİLENMEYECEK

Mayıs ayında bu hamleyi açıklayan Kricheli’ye göre, güncellenen politika yalnızca kişisel hesapları etkileyecek ve okul veya iş hesapları için bu durum geçerli olmayacak.

Hesapların silineceği ile ilgili duyurunun yapılmasından bu yana, aktif olmayan hesaplara çok sayıda bildirim ve e-posta gönderildi.







16 GÜN KALDI

Kricheli, silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerinden endişe duyan kullanıcılar için Google hesabını aktif tutmanın en basit yolunun en az iki yılda bir oturum açmak olduğunu söyledi: “Yakın zamanda Google hesabınızda veya hizmetlerimizden birinde oturum açtıysanız hesabınız etkin kabul edilir ve silinmez.”

Kricheli’ye göre e-posta okumak veya göndermek, Google Drive’ı kullanmak, YouTube videosu izlemek, Google Play Store’dan uygulama indirmek, üçüncü taraf bir hizmette oturum açmak için Google’ı kullanmak veya yalnızca Google Arama’yı kullanmak gibi eylemlerin tümü etkinlik olarak sayılıyor.



Google hesaplarının aktif kalmasını isteyen kullanıcıların 16 gün içinde giriş yapmaları ve hatta iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeleri öneriliyor.

