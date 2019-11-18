ABD'li bakan Kıbrıs Rum tarafını çağırdı

Lefkoşa’da basına yansıyan son bilgiler, görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin hemen ardından, ABD tarafından geldiğini teyit ediyor. Kıbrıslı Rum diplomatlar ve yetkililer ani ziyareti Türkiye-ABD ekseninde yaşanan son gelişmelerle ilişkilendiriyor.







WASHİNGTON’DA KRİTİK GÖRÜŞME





Kınrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, bugün Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Görüşme ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek. Görüşmenin başlama saati Türkiye saati ile 19.00.





Lefkoşa’dan yansıyan son bilgilere göre kritik görüşmede Kıbrıs-ABD ilişkileri, Kıbrıs Sorunu ve Doğu Akdeniz’deki enerji eksenli gelişmeler ele alınacak. Hristodoulidis’e yakın kaynaklar Pompeo ile gerçekleştirilecek olan zirvede, ABD’nin Kıbrıs Rum tarafını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme ile de ilgili olarak bilgilendireceğini belirtiyor.





DİĞER GÖRÜŞMELER





Washington’daki resim ziyaret kapsamında Hristodoulidis ayrıca, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Dışişleri Müsteşarı ve enerji konusuna yoğunlaşan üst düzey ABD’li yetkililer de bir araya gelecek. Hristodoulidis resim temaslarını yanı sıra ABD’de düzenlenen bir seminere de katılıp söz alacak. Ayrıca Yunan, ABD’li ve Kuzey Makedonyalı yetkililerle de bir araya gelecek.