Samanyolu Haber /Dünya / NASA’dan korkutan açıklama /18 Kasım 2019 19:36

NASA’dan korkutan açıklama

Dünya’ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyuran NASA, korkutucu bir uyarıda bulundu.NASA, 2022 yılında Mısır Piramidi büyüklüğünde bir göktaşının dünyaya çarpması sonucu milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini belirtti.

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Açıklamada, JF1 adı verilen gök taşının, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde olduğu ifade edildi. NASA, göktaşının rotasında sapma olmazsa 2022'de Dünya'ya çarpacağı uyarısında bulundu.

Göktaşının dünyaya çarpması sonucunda 230 kilo tonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği bekleniyor.Bu da Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

NASA uzmanları bu felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söylüyor. Hangi ülkenin ya da kentin bu durumdan etkilenebileceği konusunda ise yapılmış bir açıklama yok.
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